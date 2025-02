Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers springt am Donnerstagnachmittag an

Blick auf Siemens Healthineers-Kurs

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,5 Prozent auf 57,80 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Siemens Healthineers zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 6,5 Prozent auf 57,80 EUR. Bei 58,44 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 58,34 EUR. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.116.196 Stück gehandelt.

Bei 58,44 EUR markierte der Titel am 06.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Healthineers-Aktie. Bei 47,31 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 18,15 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,14 EUR, nach 0,950 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 59,65 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Siemens Healthineers ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,39 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 6,33 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 5,18 Mrd. EUR umgesetzt.

Siemens Healthineers dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,46 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.

