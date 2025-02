Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagvormittag mit sattem Kursplus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Siemens Healthineers legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 6,0 Prozent auf 57,52 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,0 Prozent auf 57,52 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 58,44 EUR. Bei 58,34 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 202.026 Stück.

Am 06.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,44 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 1,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 47,31 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 17,75 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,950 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,14 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Healthineers-Aktie bei 59,65 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,55 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,39 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,33 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Siemens Healthineers am 07.05.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers im Jahr 2025 2,46 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

