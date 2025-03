Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagmittag mit Kurseinbußen

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Siemens Healthineers-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 52,36 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 1,2 Prozent auf 52,36 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bisher bei 52,26 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 53,08 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 336.440 Stück.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,48 EUR an. Gewinne von 11,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2024 Kursverluste bis auf 47,31 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,14 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Healthineers-Aktie bei 61,36 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 06.11.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,55 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,18 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,33 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Siemens Healthineers am 07.05.2025 vorlegen. Am 12.05.2026 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,48 EUR je Aktie belaufen.

