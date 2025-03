Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagvormittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Um 09:07 Uhr sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 53,04 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Healthineers-Aktie sogar auf 53,42 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 53,08 EUR. Bisher wurden via XETRA 35.249 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,48 EUR) erklomm das Papier am 13.02.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 47,31 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 10,80 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,14 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 61,36 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 06.11.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 EUR gegenüber 0,39 EUR im Vorjahresquartal. Siemens Healthineers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,33 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.05.2026.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,48 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

