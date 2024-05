Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag freundlich

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 52,18 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 52,18 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie zog in der Spitze bis auf 52,18 EUR an. Bei 51,84 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 43.086 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt.

Am 08.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 58,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 11,42 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 44,39 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers 0,950 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 60,29 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,39 EUR gegenüber 0,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 5,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,08 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Siemens Healthineers am 07.05.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Siemens Healthineers-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 30.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers im Jahr 2024 2,22 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

