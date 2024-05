Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Montagvormittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 51,80 EUR abwärts.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 51,80 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bisher bei 51,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 51,84 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.134 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 08.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 58,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Healthineers-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.09.2023 bei 44,39 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 16,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Siemens Healthineers-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,950 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Healthineers-Aktie bei 60,29 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 01.02.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,39 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,18 Mrd. EUR – ein Plus von 1,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 5,08 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 30.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,22 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Siemens Healthineers-Aktie fester: Vertrag von Vorständin Staudinger verlängert

Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Kursplus

Minuszeichen in Frankfurt: DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein