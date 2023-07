Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 49,77 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 1,3 Prozent auf 49,77 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Healthineers-Aktie bei 49,74 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 50,04 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 15.564 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 58,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.04.2023). Gewinne von 16,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,32 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 23,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Healthineers-Aktie bei 60,76 EUR.

Am 10.05.2023 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS wurde mit 0,09 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,55 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.346,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.068,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 02.08.2023 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 29.07.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,99 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

