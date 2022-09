Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gibt am Nachmittag ab

Das Papier von Siemens Healthineers befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 48,95 EUR ab. Die Siemens Healthineers-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 48,90 EUR ab. Bei 48,96 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 132.430 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.12.2021 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,65 Prozent hinzugewinnen. Am 22.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 43,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 13,31 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 65,65 EUR an.

Siemens Healthineers gewährte am 03.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,43 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Healthineers ein EPS von 0,56 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.186,00 EUR umgesetzt, gegenüber 5.000,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 09.11.2022 erwartet. Schätzungsweise am 06.11.2023 dürfte Siemens Healthineers die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 2,25 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: testing / Shutterstock.com