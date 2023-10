Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Freitagmittag mit Einbußen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Das Papier von Siemens Healthineers befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 47,24 EUR ab.

Die Siemens Healthineers-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 47,24 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 46,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 47,85 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 233.586 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,08 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 22,95 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 41,42 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 57,24 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Healthineers am 02.08.2023 vor. Das EPS lag bei 0,53 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,43 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.201,00 EUR – ein Plus von 0,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 5.186,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 08.11.2023 gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 04.11.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,02 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

