Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Dienstagmittag mit Abschlägen

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 49,81 EUR abwärts. Im Tief verlor die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 49,61 EUR. Bei 50,62 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 158.455 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt.

Am 09.12.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 26,38 Prozent zulegen. Am 23.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,32 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 23,54 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 63,28 EUR.

Am 09.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,19 Prozent auf 6.000,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.164,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Siemens Healthineers am 02.02.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 01.02.2024.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,13 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Siemens Healthineers-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im November

Siemens-Healthineers-Aktie stabil: Vier neue Mitglieder für Aufsichtsrat vorgeschlagen

Siemens Healthineers-Aktie tiefer: Jefferies stuft Siemens Healthineers von 'Buy' auf 'Hold' ab

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Healthineers AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers AG

Bildquellen: Siemens AG