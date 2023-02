Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zieht am Vormittag an

Die Siemens Healthineers-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 53,00 EUR. Bei 53,00 EUR erreichte die Siemens Healthineers-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 52,56 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 11.320 Stück.

Am 01.03.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,50 EUR an. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 9,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 40,32 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,45 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 62,90 EUR.

Siemens Healthineers gewährte am 02.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,55 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.068,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.077,00 EUR ausgewiesen.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q2 2023 wird am 10.05.2023 erwartet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 02.05.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,06 EUR fest.

