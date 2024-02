Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag mit Kursplus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 53,98 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 53,98 EUR nach oben. Die Siemens Healthineers-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 54,34 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 54,34 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 278.726 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 58,08 EUR erreichte der Titel am 25.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 7,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 14.09.2023 auf bis zu 44,39 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 59,99 EUR.

Siemens Healthineers veröffentlichte am 01.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,49 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.176,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.077,00 EUR in den Büchern gestanden.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 01.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Siemens Healthineers.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,22 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.

