Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag mit Aufschlag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 53,76 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 53,76 EUR. In der Spitze legte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 54,34 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 54,34 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 42.055 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2023 auf bis zu 58,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 44,39 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 21,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Healthineers-Aktie bei 59,99 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 01.02.2024. Das EPS lag bei 0,49 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 5.176,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.077,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 07.05.2024 erwartet. Schätzungsweise am 01.05.2025 dürfte Siemens Healthineers die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2024 2,22 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

