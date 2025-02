Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 56,68 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 56,68 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 56,46 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 56,58 EUR. Bisher wurden via XETRA 126.808 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.02.2025 bei 58,44 EUR. 3,11 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2024 bei 47,31 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 19,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,14 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers 0,950 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 61,11 EUR an.

Siemens Healthineers veröffentlichte am 06.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 6,33 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 22,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Siemens Healthineers rechnen Experten am 12.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,48 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

