Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag mit Abschlägen

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 56,80 EUR ab.

Um 09:06 Uhr ging es für die Siemens Healthineers-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 56,80 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens Healthineers-Aktie ging bis auf 56,50 EUR. Bei 56,58 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 20.894 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 06.02.2025 auf bis zu 58,44 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2024 Kursverluste bis auf 47,31 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,71 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,14 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers 0,950 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 60,49 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Siemens Healthineers veröffentlichte am 06.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,55 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,28 Prozent auf 6,33 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 07.05.2025 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 12.05.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,46 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

