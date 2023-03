Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Dienstagmittag fester

Die Siemens Healthineers-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 51,20 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie zog in der Spitze bis auf 51,42 EUR an. Bei 50,22 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 114.681 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.05.2022 bei 57,84 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,48 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 40,32 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 61,52 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 02.02.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5.077,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.068,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 10.05.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 02.05.2024 dürfte Siemens Healthineers die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,07 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

