Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag kaum bewegt

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Siemens Healthineers-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 56,78 EUR.

Werte in diesem Artikel

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Siemens Healthineers-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 56,78 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie zog in der Spitze bis auf 56,86 EUR an. Bei 56,48 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 56,72 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 14.273 Stück.

Bei 58,08 EUR erreichte der Titel am 26.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 2,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.09.2023 bei 44,39 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,06 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre 0,950 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 60,29 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 01.02.2024. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,47 EUR je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.176,00 EUR umgesetzt, gegenüber 5.077,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Siemens Healthineers dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,23 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Mittwochshandel in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX mittags steigen

Gewinne in Frankfurt: TecDAX am Mittwochmittag im Aufwind

Freundlicher Handel: DAX mittags mit Kursplus