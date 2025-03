Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Freitagmittag im Minusbereich

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 51,92 EUR abwärts.

Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:46 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 51,92 EUR abwärts. Die Siemens Healthineers-Aktie gab in der Spitze bis auf 51,82 EUR nach. Mit einem Wert von 52,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 136.404 Siemens Healthineers-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 12,63 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 47,31 EUR am 31.10.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,950 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,14 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 61,36 EUR an.

Am 06.11.2024 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es stand ein EPS von 0,55 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,39 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 6,33 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 5,18 Mrd. EUR umgesetzt.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 12.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,48 EUR je Aktie belaufen.

