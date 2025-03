Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers fällt am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 52,20 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 15:53 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 52,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens Healthineers-Aktie ging bis auf 51,82 EUR. Bei 52,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 310.107 Aktien.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,48 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 12,03 Prozent Luft nach oben. Bei 47,31 EUR fiel das Papier am 31.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 9,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Siemens Healthineers-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,950 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,14 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 61,36 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Healthineers am 06.11.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,55 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,33 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 vorlegen. Siemens Healthineers dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.05.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,48 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

