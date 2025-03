Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 52,16 EUR abwärts.

Die Siemens Healthineers-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,0 Prozent auf 52,16 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 52,06 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 52,18 EUR. Bisher wurden heute 23.236 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,48 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 12,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 47,31 EUR fiel das Papier am 31.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 9,30 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,14 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 61,36 EUR.

Am 06.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,33 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 5,18 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 12.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Siemens Healthineers.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,48 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.

