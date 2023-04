Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Freitagvormittag nordwärts

Um 17:35 Uhr stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 54,32 EUR. Bei 54,50 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 53,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 589.343 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (57,84 EUR) erklomm das Papier am 01.06.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.09.2022 bei 40,32 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 34,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 61,52 EUR aus.

Am 02.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Siemens Healthineers im vergangenen Quartal 5.077,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Healthineers 5.068,00 EUR umsetzen können.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 10.05.2023 gerechnet. Die Veröffentlichung der Siemens Healthineers-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 02.05.2024.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,04 EUR je Aktie.

