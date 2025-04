Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verliert am Montagvormittag kräftig

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 6,5 Prozent auf 41,66 EUR abwärts.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 6,5 Prozent auf 41,66 EUR. In der Spitze büßte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 41,21 EUR ein. Mit einem Wert von 41,41 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 79.277 Stück gehandelt.

Am 13.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 40,37 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 41,21 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 1,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,15 EUR, nach 0,950 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 62,24 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Am 06.02.2025 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 5,48 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,18 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 07.05.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 12.05.2026 dürfte Siemens Healthineers die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers im Jahr 2025 2,48 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

