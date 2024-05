Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag im Minus

Siemens Healthineers im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,7 Prozent auf 51,02 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die Siemens Healthineers-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,7 Prozent auf 51,02 EUR ab. Bei 49,20 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 49,48 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 793.239 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.03.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 12,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,39 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 12,99 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,05 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 60,59 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Healthineers am 01.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,08 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,18 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Siemens Healthineers am 07.05.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2025 erwartet.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,22 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

