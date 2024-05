Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag mit Einbußen

Siemens Healthineers im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Siemens Healthineers befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,7 Prozent auf 50,00 EUR ab.

Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 4,7 Prozent im Minus bei 50,00 EUR. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 49,20 EUR nach. Bei 49,48 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 91.395 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,14 EUR erreichte der Titel am 08.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,28 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,39 EUR am 15.09.2023. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 11,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 60,29 EUR aus.

Am 01.02.2024 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siemens Healthineers mit einem Umsatz von insgesamt 5,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,08 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,95 Prozent gesteigert.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 07.05.2024 gerechnet. Am 30.07.2025 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,22 EUR je Aktie belaufen.

