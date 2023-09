Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zeigt sich am Mittag freundlich

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Das Papier von Siemens Healthineers legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 45,15 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 45,15 EUR zu. In der Spitze gewann die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 45,24 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 39.222 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,08 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Healthineers-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.09.2022 bei 40,32 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 57,65 EUR.

Siemens Healthineers veröffentlichte am 02.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,53 EUR, nach 0,43 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,29 Prozent auf 5.201,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.186,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 04.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,03 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

