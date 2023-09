Siemens Healthineers Aktie News: Anleger schicken Siemens Healthineers am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

Siemens Healthineers im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 44,92 EUR ab.

Die Siemens Healthineers-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 44,92 EUR abwärts. Die Siemens Healthineers-Aktie gab in der Spitze bis auf 44,72 EUR nach. Mit einem Wert von 44,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 204.760 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 58,08 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,32 EUR. Dieser Wert wurde am 24.09.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 10,24 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 57,65 EUR.

Am 02.08.2023 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,53 EUR gegenüber 0,43 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.201,00 EUR – ein Plus von 0,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 5.186,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 08.11.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 04.11.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,03 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Hot Stocks heute: Siemens Healthineers mit Analystenempfehlung - Fraport sieht im Chart bullisch aus

Siemens Healthineers-Aktie gewinnt trotz Kurszielsenkung nach Heraufstufung durch HSBC

Siemens Healthineers-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August