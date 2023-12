Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers wird am Mittag ausgebremst

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Siemens Healthineers-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 52,40 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Siemens Healthineers-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 52,40 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 52,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 52,54 EUR. Bisher wurden via XETRA 83.520 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 58,08 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,84 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.09.2023 bei 44,39 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 58,69 EUR.

Siemens Healthineers gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Healthineers ein EPS von 0,65 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,93 Prozent auf 6.056,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Siemens Healthineers am 01.02.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 30.01.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,22 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

