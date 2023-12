Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer

So entwickelt sich Siemens Healthineers

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 52,38 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Siemens Healthineers-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 52,38 EUR. In der Spitze büßte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 52,24 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 52,54 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 186.784 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Bei 58,08 EUR markierte der Titel am 25.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,88 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.09.2023 (44,39 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 15,25 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 58,69 EUR.

Am 08.11.2023 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,65 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.056,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.000,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Siemens Healthineers am 01.02.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.01.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,22 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

