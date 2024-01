Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verteuert sich am Mittag

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Zuletzt ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 52,16 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere um 11:48 Uhr 1,1 Prozent. Die Siemens Healthineers-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 52,26 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 51,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 91.133 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,08 EUR. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 10,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.09.2023 bei 44,39 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 59,14 EUR.

Am 08.11.2023 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.056,00 EUR – ein Plus von 0,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 6.000,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 30.01.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 2,23 EUR in den Büchern stehen haben wird.

