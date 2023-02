Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag mit Aufschlag

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 54,14 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Healthineers-Aktie sogar auf 54,78 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 53,84 EUR. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 266.972 Stück gehandelt.

Am 01.03.2022 markierte das Papier bei 58,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 7,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.09.2022 bei 40,32 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 34,28 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 62,03 EUR.

Am 02.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.077,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.068,00 EUR in den Büchern standen.

Siemens Healthineers dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 10.05.2023 präsentieren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 02.05.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,06 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

