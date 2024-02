Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Siemens Healthineers konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 54,16 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,4 Prozent auf 54,16 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 54,46 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 53,94 EUR. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 86.950 Stück gehandelt.

Bei 58,08 EUR markierte der Titel am 26.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 7,24 Prozent Luft nach oben. Bei 44,39 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 22,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 59,99 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 01.02.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 5.176,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.077,00 EUR umgesetzt.

Am 07.05.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Siemens Healthineers dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 01.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,22 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.

