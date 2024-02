Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verteidigt Stellung am Donnerstagvormittag

Blick auf Siemens Healthineers-Kurs

Die Aktie von Siemens Healthineers zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Siemens Healthineers-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 53,96 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:05 Uhr bei der Siemens Healthineers-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 53,96 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie zog in der Spitze bis auf 53,96 EUR an. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Healthineers-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 53,88 EUR aus. Bei 53,94 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 5.695 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Bei 58,08 EUR erreichte der Titel am 26.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.09.2023 (44,39 EUR). Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 17,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 59,99 EUR.

Siemens Healthineers veröffentlichte am 01.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,49 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.176,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.077,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Siemens Healthineers am 07.05.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,22 EUR im Jahr 2024 aus.

