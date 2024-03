Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers präsentiert sich am Mittag fester

Blick auf Siemens Healthineers-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 57,58 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 0,1 Prozent auf 57,58 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf 57,74 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 57,52 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 84.693 Stück gehandelt.

Am 26.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,08 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 0,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 44,39 EUR fiel das Papier am 15.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,91 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,06 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 60,29 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 01.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.176,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.077,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2024 veröffentlicht. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 01.05.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,23 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

