Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag mit Kursplus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 57,62 EUR zu.

Um 09:06 Uhr wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 57,62 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Healthineers-Aktie sogar auf 57,62 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 57,52 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.340 Siemens Healthineers-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,08 EUR) erklomm das Papier am 26.04.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 0,80 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.09.2023 bei 44,39 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Siemens Healthineers-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,950 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,06 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 60,29 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Am 01.02.2024 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,49 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,47 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.176,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.077,00 EUR in den Büchern gestanden.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Siemens Healthineers-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 01.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,23 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

Redaktion finanzen.net

