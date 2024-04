Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verteidigt Stellung am Vormittag

Kursverlauf

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 55,74 EUR an der Tafel.

Im XETRA-Handel kam die Siemens Healthineers-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 55,74 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 55,78 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bisher bei 55,64 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 55,64 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.481 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 58,14 EUR markierte der Titel am 08.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 4,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 44,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 25,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Siemens Healthineers-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,950 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,06 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 60,29 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Siemens Healthineers ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,49 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Healthineers 0,47 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Siemens Healthineers mit einem Umsatz von insgesamt 5.176,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.077,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,95 Prozent gesteigert.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,23 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

