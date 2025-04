Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gewinnt am Mittag an Boden

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 43,58 EUR.

Das Papier von Siemens Healthineers legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 43,58 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Healthineers-Aktie sogar auf 44,10 EUR. Mit einem Wert von 43,73 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 284.239 Siemens Healthineers-Aktien.

Bei einem Wert von 58,48 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,19 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 41,21 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 5,44 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,950 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,15 EUR je Siemens Healthineers-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 62,24 EUR aus.

Siemens Healthineers ließ sich am 06.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR gegenüber 0,39 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,48 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,18 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 07.05.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 12.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,48 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

