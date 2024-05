Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verteuert sich am Mittwochmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens Healthineers zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 52,24 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere um 11:47 Uhr 0,5 Prozent. In der Spitze gewann die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 52,44 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 51,94 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 142.239 Aktien.

Bei 58,14 EUR erreichte der Titel am 08.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,29 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 15.09.2023 auf bis zu 44,39 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 15,03 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,05 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre 0,950 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 60,59 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,18 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,08 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 31.07.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 30.07.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2024 2,22 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

