Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 08.06.2022 16:22:00 Uhr 0,4 Prozent auf 56,08 EUR. In der Spitze legte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 56,20 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 56,12 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 163.493 Stück.

Am 09.12.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 67,66 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 17,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 10.06.2021 auf bis zu 46,67 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 66,82 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Am 04.05.2022 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,44 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.460,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.965,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q3 2022 wird am 03.08.2022 erwartet. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 31.07.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 2,41 EUR in den Büchern stehen haben wird.

