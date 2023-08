Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag in Grün

Blick auf Siemens Healthineers-Kurs

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens Healthineers zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 48,94 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,3 Prozent auf 48,94 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 48,96 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.768 Siemens Healthineers-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 18,68 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 24.09.2022 auf bis zu 40,32 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 17,61 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 58,46 EUR angegeben.

Siemens Healthineers gewährte am 02.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,53 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,43 EUR je Aktie erzielt worden. Siemens Healthineers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.201,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.186,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht. Siemens Healthineers dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,03 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

