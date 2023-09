Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Siemens Healthineers im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,7 Prozent auf 44,69 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 44,69 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Healthineers-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 44,65 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 45,59 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 317.957 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Healthineers-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.09.2022 bei 40,32 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 9,78 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 57,65 EUR.

Am 02.08.2023 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,53 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,43 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.201,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.186,00 EUR in den Büchern gestanden.

Siemens Healthineers dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. Siemens Healthineers dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,03 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

