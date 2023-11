Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 48,74 EUR.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Siemens Healthineers zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 48,74 EUR. Bei 49,34 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 49,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 775.306 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 19,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.09.2023 bei 44,39 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 9,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Healthineers-Aktie bei 57,32 EUR.

Siemens Healthineers gewährte am 02.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,43 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 5.201,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 5.186,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 30.01.2025.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,01 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

