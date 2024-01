Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

Notierung im Blick

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 52,76 EUR.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 52,76 EUR zu. In der Spitze gewann die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 52,82 EUR. Bei 52,66 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 179.027 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,08 EUR) erklomm das Papier am 25.04.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 44,39 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Healthineers-Aktie bei 59,14 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,65 EUR je Aktie verdient. Siemens Healthineers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.056,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 01.02.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.01.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,22 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Montagnachmittag mit Zuschlägen

Freundlicher Handel: TecDAX freundlich

DAX-Handel aktuell: DAX legt am Nachmittag zu