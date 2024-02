Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Freitagmittag mit Kursplus

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 54,46 EUR.

Das Papier von Siemens Healthineers legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 54,46 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Healthineers-Aktie sogar auf 54,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 54,38 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 83.965 Siemens Healthineers-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,08 EUR) erklomm das Papier am 26.04.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 6,65 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.09.2023 Kursverluste bis auf 44,39 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 18,49 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,836 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre 0,950 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 59,99 EUR an.

Am 01.02.2024 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.176,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.077,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 07.05.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 01.05.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,22 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

