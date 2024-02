Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zeigt sich am Vormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 54,44 EUR zu.

Die Siemens Healthineers-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 54,44 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie zog in der Spitze bis auf 54,64 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 54,38 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 16.515 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.04.2023 bei 58,08 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Healthineers-Aktie. Bei 44,39 EUR fiel das Papier am 15.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 18,46 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,836 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers 0,950 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 59,99 EUR.

Am 01.02.2024 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,49 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 5.176,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.077,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Siemens Healthineers am 07.05.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 01.05.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 2,22 EUR in den Büchern stehen haben wird.



