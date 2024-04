Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag im Minusbereich

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Der Siemens Healthineers-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,6 Prozent auf 54,64 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 54,64 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Healthineers-Aktie bei 53,98 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 55,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 336.800 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 58,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,39 EUR. Dieser Wert wurde am 15.09.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 18,76 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Siemens Healthineers-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,950 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,06 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 60,29 EUR.

Siemens Healthineers gewährte am 01.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,47 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.176,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.077,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2024 2,23 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

