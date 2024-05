Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verteidigt am Donnerstagvormittag Tendenz

Aktie im Blick

Die Aktie von Siemens Healthineers zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 51,92 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 51,92 EUR bewegte sich die Siemens Healthineers-Aktie um 09:07 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 51,92 EUR. Das Tagestief markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 51,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 51,70 EUR. Zuletzt wechselten 12.083 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 08.03.2024 markierte das Papier bei 58,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Healthineers-Aktie. Am 15.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,39 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 16,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 EUR, nach 0,950 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 61,26 EUR angegeben.

Siemens Healthineers ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,44 Mrd. EUR – ein Plus von 7,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 5,08 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2024 terminiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 30.07.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2024 2,22 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

