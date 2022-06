Siemens Healthineers Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Siemens Healthineers

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09.06.2022 09:22:00 Uhr 0,6 Prozent auf 55,90 EUR. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 55,88 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 55,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 4.289 Stück.

Am 09.12.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 67,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 17,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.06.2021 (46,67 EUR). Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 19,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 66,82 EUR aus.

Am 04.05.2022 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das EPS belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,44 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.460,00 EUR im Vergleich zu 3.965,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 03.08.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 31.07.2023.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,41 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Mai 2022: Die Expertenmeinungen zur Siemens Healthineers-Aktie

Siemens Healthineers-Aktie: Quartalstest positiv

Siemens Healthineers-Aktie im Plus: Siemens Healthineers zieht Prognose an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Healthineers AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers AG

Bildquellen: Siemens AG