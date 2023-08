Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittwochnachmittag nahe Nulllinie

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Die Siemens Healthineers-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 48,10 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 48,10 EUR an der Tafel. In der Spitze legte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 48,78 EUR zu. Bei 47,93 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 48,51 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 186.966 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 17,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 40,32 EUR fiel das Papier am 24.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 16,17 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 58,46 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Siemens Healthineers veröffentlichte am 02.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 EUR gegenüber 0,43 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 5.201,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.186,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Siemens Healthineers am 08.11.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 04.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers im Jahr 2023 2,03 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

