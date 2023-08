Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittwochvormittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Zuletzt sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 48,72 EUR zu.

Das Papier von Siemens Healthineers konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 48,72 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Healthineers-Aktie sogar auf 48,77 EUR. Bei 48,51 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 10.162 Siemens Healthineers-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 58,08 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 19,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.09.2022 bei 40,32 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 17,24 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 58,46 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 02.08.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,43 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5.201,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.186,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,03 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Siemens Healthineers-Aktie tiefer: Siemens Healthineers-Quartalszahlen enttäuschen JPMorgan-Analyst - Kursziel gesenkt

DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens Healthineers verdient

Besser als Apple, Meta und Tesla: Darum könnten sich General Electric-Aktien jetzt lohnen