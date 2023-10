Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verbilligt sich am Montagmittag

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Der Siemens Healthineers-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 47,15 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 0,6 Prozent auf 47,15 EUR nach. Die Siemens Healthineers-Aktie sank bis auf 46,96 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,42 EUR. Bisher wurden via XETRA 148.047 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 58,08 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,18 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,42 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 12,15 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 57,24 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 02.08.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,53 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,43 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.201,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.186,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Siemens Healthineers am 08.11.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 04.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 2,02 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX legt letztendlich zu

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verbucht Verluste

Verluste in Frankfurt: TecDAX mit Abgaben